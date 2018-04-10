Адвокаты направились в СИЗО к капитану судна «Норд»

Адвокаты направились в СИЗО к капитану арестованного российского судна «Норд» Владимиру Горбенко, который находится в СИЗО в Херсоне

«Горбенко отправлен из ИВС в СИЗО, процедура его «вызволения» значительно осложняется. К делу был подключён уполномоченный по правам человека, но документы по подтверждению залога получены только в 11:30. Адвокаты направились в СИЗО», — заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая — Анна Шевелёва.

Ранее сообщалось, что экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» во второй раз не смог пересечь украинскую границу.