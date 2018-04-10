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Адвокаты направились в СИЗО к капитану судна «Норд»
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Адвокаты направились в СИЗО к капитану судна «Норд» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Адвокаты направились в СИЗО к капитану арестованного российского судна «Норд» Владимиру Горбенко, который находится в СИЗО в Херсоне.
«Горбенко отправлен из ИВС в СИЗО, процедура его «вызволения» значительно осложняется. К делу был подключён уполномоченный по правам человека, но документы по подтверждению залога получены только в 11:30. Адвокаты направились в СИЗО», — заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая — Анна Шевелёва.
Ранее сообщалось, что экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» во второй раз не смог пересечь украинскую границу.
«Крыминформ» также ранее сообщал, что Украина гарантировала переход экипажа судна «Норд» в Крым.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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