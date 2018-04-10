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В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку
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В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает LB.ua.
В Киеве похитили мемориальную доску актеру, режиссеру и сценаристу Ивану Миколайчуку с дома на одноименной улице (бывшая Серафимовича), где он проживал.
В свою очередь издание «Украина молода», сославшись на главу Национального союза кинематографистов Украины Сергея Тримбача уточняет, что кража случилась две недели назад. Тогда же было заявление в полицию.
Однако огласке инцидент не предавали, чтобы не травмировать вдову актера Марию Миколайчук. Она не выходила из дома, так как у нее были проблемы со здоровьем.
Пока что поиски полиции не принесли результатов.
Мемориальную доску изготовил скульптор Анатолий Фуженко.
Иван Миколайчук — один из известнейших украинских советских актеров, заслуженный артист УССР. Козак Василь, которого сыграл Миколайчук в «Пропавшей грамоте» надолго стал образом хрестоматийным запорожского козака. Во всем мире Миколайчук прославился и как исполнитель главной роли в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков».
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