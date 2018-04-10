В Киеве похитили мемориальную доску Ивану Миколайчуку

Об этом сообщает LB.ua.

В Киеве похитили мемориальную доску актеру, режиссеру и сценаристу Ивану Миколайчуку с дома на одноименной улице (бывшая Серафимовича), где он проживал.

В свою очередь издание «Украина молода», сославшись на главу Национального союза кинематографистов Украины Сергея Тримбача уточняет, что кража случилась две недели назад. Тогда же было заявление в полицию.

Однако огласке инцидент не предавали, чтобы не травмировать вдову актера Марию Миколайчук. Она не выходила из дома, так как у нее были проблемы со здоровьем.

Пока что поиски полиции не принесли результатов.

Мемориальную доску изготовил скульптор Анатолий Фуженко.