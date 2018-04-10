На Украине сказали, когда выпустят капитана «Норда»

На Украине заявили, что капитана «Норда» выпустят из СИЗО после зачисления залога

Капитан задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко будет выпущен из СИЗО после того, как внесенный за него залог пройдет через казначейство Украины. Об этом сообщила во вторник в беседе с ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончук.

"После того как внесенные средства (залог) пройдут через казначейство, он может вернуться в место своей регистрации. Однако он должен каждый понедельник являться к следователю. В случае невыполнения этого обязательства лицо будет объявлено в розыск с целью задержания", — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас может находиться Горбенко, пресс-секретарь отметила, что, "скорее всего, пока в изоляторе временного содержания".

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи . Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тыс. гривен (около $1 тыс. 355), который был внесен в тот же день.