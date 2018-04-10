Ещё
На Украине сказали, когда выпустят капитана «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

На Украине заявили, что капитана «Норда» выпустят из СИЗО после зачисления залога 

ТАСС 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Капитан задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко будет выпущен из СИЗО после того, как внесенный за него залог пройдет через казначейство Украины. Об этом сообщила во вторник в беседе с ТАСС пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончук.
"После того как внесенные средства (залог) пройдут через казначейство, он может вернуться в место своей регистрации. Однако он должен каждый понедельник являться к следователю. В случае невыполнения этого обязательства лицо будет объявлено в розыск с целью задержания", — сказала она.
Отвечая на вопрос о том, где сейчас может находиться Горбенко, пресс-секретарь отметила, что, "скорее всего, пока в изоляторе временного содержания".
Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.
Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тыс. гривен (около $1 тыс. 355), который был внесен в тот же день.
Девяти другим членам экипажа суд назначил административный штраф, суммарный размер которого составил около $1,2 тыс. Им разрешили покинуть судно, однако 10 апреля предписали явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показаний по уголовному делу против капитана сейнера. Позднее украинские пограничники не выпустили членов экипажа в сопровождении дипломатических работников из страны, мотивировав это отсутствием необходимых документов. По мнению Госпогранслужбы, жители Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в 2014 году, должны предъявлять украинские паспорта, а не российские.
ТАСС: последние новости
Эксперты: досрочное открытие Крымского моста позитивно скажется на комплексных турах Порошенко рассчитывает на компромисс в переговорах по миссии ООН в Донбассе Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля130
Набиуллина прокомментировала падение рубля320
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста55
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение