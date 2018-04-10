Бортник: Раньше 2020 года Украина не сможет реализовать Минские договоренности

Об этом политолог заявил в эфире канала «NewsOne».

Петру Порошенко представят новое правительство Германии и возможно предложат какой-то новый компромисс в выполнении Минских договоренностей, как это уже было неоднократно», — сказал политолог.

«Я скептически отношусь к возможности реализации Минских соглашений в ближайшие полтора — два года. Потому что, выборы на Украине делают невозможным любые компромиссы с украинской стороны» — заявил аналитик.

Курт Волкер. По его мнению, даже если Россия пойдет на какие-то компромиссы, то со стороны украинской власти они невозможны. В частности, такие как амнистия или передача этих территорий во временное управление международной администрации для проведения выборов, как это предлагал спецпредставитель США

«Даже эти компромиссы в период проведения выборов являются крайне взрывоопасными для украинской власти, которая сразу становится мишенью для правых радикалов» — пояснил эксперт. Со слов Бортника, «реальное окно» для решения минских договоренностей появится у украинской власти не раньше 2020 года после завершения президентских и парламентских выборов.