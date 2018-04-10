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Социолог Бекешкина: Стране нужны новые лидеры
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Социолог Бекешкина: Стране нужны новые лидеры 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«60% избирателей могут вообще не пойти на выборы, а остальные хотят видеть у руля государства нового лидера», — заявила социолог Ирина Бекешкина в эфире программы «Гордон».
По результатам опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, примерно 14,5% опрошенных считают, что стране нужны новые лидеры. Однако только 19% их них видят в Украине таких новых лидеров. За того же Святослава Вакарчука (украинский популярный рок-музыкант-ред.) готовы голосовать только 7% украинцев.
Говоря о предстоящих президентских выборах, социолог говорит, что «это должен быть человек „с хорошей репутацией, и лучше — не из политических кругов“. И по ее мнению, Вакарчук этому соответствует.
»Но одно дело симпатизировать человеку, другое — считать, что он может справиться с должностью президента», — говорит эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что Святослав Вакарчук резко высказывался о политике государства ограничивать въезд творческой интеллигенции и эстрадным исполнителям на территорию Украины и втягивать их в политику.
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