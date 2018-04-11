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В Госдуме предложили Крыму подать встречный иск к «Укрэнерго»
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В Госдуме предложили Крыму подать встречный иск к «Укрэнерго» 

РИА Новости 34 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Крым имеет полное право подать встречный иск к украинской государственной энергетической компании «Укрэнерго» и претендовать на часть ее активов, заявил член комитета Госдумы РФ по энергетике, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее «Укрэнерго» уведомило Россию об инвестиционном споре по активам в Крыму. Если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж. Иск будет касаться не только имущества в Крыму, но и доходов, которые она недополучила.
"Исполнительная власть Крыма имеет полное право инициировать встречное обращение, чтобы претендовать на газотранспортную систему Украину, строительство и модернизация которой проводилась в том числе благодаря колоссальным средствам, которые в ущерб своему развитию республика была вынуждена отчислять в центральный бюджет, будучи под юрисдикцией Украины", — сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат считает, что претензии украинской энергокомпании на крымские активы бесперспективны и безосновательны.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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