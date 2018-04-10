Ещё
Глава ФСБ: Силовики контролируют обстановку в акватории Керченского пролива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФСБ: Силовики контролируют обстановку в акватории Керченского пролива 

Российская Газета 1 час назад
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) , директор ФСБ Александр Бортников заявил, что силовые структуры взяли под контроль обстановку в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним, в том числе для отражения угрозы террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об этом информирует ТАСС.
Ранее радикалы Украины пообещали, сделать все возможное, чтобы блокировать движение по Крымскому мосту.
Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться в декабре 2018 года.
Российская Газета: последние новости
Михаил Саакашвили нашел, чем заняться после Украины Глава ФСБ: Силовики контролируют обстановку в акватории Керченского пролива Замглавы МИД Украины соврала депутатам Верховной Рады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков333
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД68
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение