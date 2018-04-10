Глава ФСБ: Силовики контролируют обстановку в акватории Керченского пролива 

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) , директор ФСБ Александр Бортников заявил, что силовые структуры взяли под контроль обстановку в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним, в том числе для отражения угрозы террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об этом информирует ТАСС.
Ранее радикалы Украины пообещали, сделать все возможное, чтобы блокировать движение по Крымскому мосту.
Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться в декабре 2018 года.