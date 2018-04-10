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Бортников: обстановка в Керченском проливе и воздушное пространство над ним находятся под контролем
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Бортников: обстановка в Керченском проливе и воздушное пространство над ним находятся под контролем 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Силовые структуры взяли под контроль обстановку в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним, в том числе для отражения угрозы террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
По его словам, при строительстве Крымского моста силовыми структурами организован контроль в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним.
«Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих идеи намерено совершить диверсии на Крымском полуострове», — подчеркнул Бортников, выступая во вторник на заседании НАК.
Он отметил, что в данных условиях с учетом ожидаемого открытия автомобильного движения по Крымскому мосту необходимо обеспечить транспортную безопасность перехода.
«В совершенствовании нуждается нормативная правовая база, регламентирующая вопросы установления зон безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в целях создания условий для пресечения неасанкционированных проникновений в примыкающую к объектам водную среду», — сказал Бортников.
Глава ФСБ добавил, что к числу приоритетных направлений работы относятся обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов посягательств, в том числе таких, как строящийся Крымский мост, а также дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма.
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