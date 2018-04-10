Бортников: обстановка в Керченском проливе и воздушное пространство над ним находятся под контролем

Силовые структуры взяли под контроль обстановку в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним, в том числе для отражения угрозы террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, при строительстве Крымского моста силовыми структурами организован контроль в акватории Керченского пролива и воздушного пространства над ним.

«Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины , вынашивающих идеи намерено совершить диверсии на Крымском полуострове», — подчеркнул Бортников, выступая во вторник на заседании НАК

Он отметил, что в данных условиях с учетом ожидаемого открытия автомобильного движения по Крымскому мосту необходимо обеспечить транспортную безопасность перехода.

«В совершенствовании нуждается нормативная правовая база, регламентирующая вопросы установления зон безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в целях создания условий для пресечения неасанкционированных проникновений в примыкающую к объектам водную среду», — сказал Бортников.