СМИ: В квартире и офисе Савченко прошли обыски

По данным источников, о цели мероприятия ничего не сообщалось.

Адвокат депутата Олег Соловей рассказал, что силовики также прибыли в офис Савченко. «Проводился обыск в квартире Надежды Савченко, сейчас правоохранители обыскивают также ее офис. Сложно сказать, что они пытаются найти. Скорее всего, какие-то следы якобы совершенного преступления», — передает РИА Новости его слова. По мнению юриста, с точки зрения здравого смысла это бессмысленная процедура, особенно спустя 18 дней после ареста. Скорее, это сделано для того, чтобы оказать давление на родных.

Вскоре после этого по запросу Генеральной прокуратуры Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана в зале заседаний Верховной Рады. По версии правоохранителей, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного срока лишения свободы.

Суд в Киеве 23 марта арестовал Савченко на два месяца. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте депутата до 20 мая.