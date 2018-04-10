Украинские националисты нанесли ранения антифашисту из Запорожья

Об этом сообщили соратники антифашиста в Facebook.

«Нашего друга Витю Скойщика порезали нацисты. Задето легкое. Витя в больнице! » — говорится в сообщении.

Проблема нападений националистов на антифашистов является чрезвычайно острой на Украине