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Украинские националисты нанесли ранения антифашисту из Запорожья
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Украинские националисты нанесли ранения антифашисту из Запорожья 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили соратники антифашиста в Facebook.
«Нашего друга Витю Скойщика порезали нацисты. Задето легкое. Витя в больнице! » — говорится в сообщении.
Проблема нападений националистов на антифашистов является чрезвычайно острой на Украине.
Так 20 апреля 2017 года в Киеве несколько ножевых ранений получил левый активист, историк Станислав Сергиенко. Нападение осуществили члены курируемой СБУ группировки С14, а лидер группировки Евгений Карась опубликовал на своей странице в Facebook запись, где охарактеризовал случившееся «очередным сафари на сепаров». Примечательно, что 20 апреля неонацисты праздную день рождения фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В данный момент Сергиенко получил убежище в одной из европейских стран.
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