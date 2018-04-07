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Украинский снайпер выстрелил в спину жительнице ДНР
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Украинский снайпер выстрелил в спину жительнице ДНР 

Вести.Ru 7 апреля 2018
Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о ранении мирной жительницы огнем со стороны украинской армии. По данным Басурина, в субботу утром в районе пункта пропуска снайпер ВСУ выстрелил в спину женщине 1963 года рождения. Ополченцы подозревают в покушении на убийство выпускника одного из учебных центров ВСУ. В район так называемой антитеррористической операции он прибыл на стажировку, пишет РИА Новости.
Басурин назвал грубым нарушением «пасхального» перемирия сегодняшний выстрел и вчерашнее убийство ополченца снайпером. «Украинская сторона действует подло и исподтишка. Фактически, используют режим тишины для стрельбы в спины нашим военнослужащим и мирным жителям», — добавил Басурин.
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