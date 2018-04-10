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«Электроник и Сыроежкин» стали врагами Украины
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«Электроник и Сыроежкин» стали врагами Украины 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме «Приключения Электроника», попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Как говорится в сообщении на сайте, Торсуевы попали в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», передает РИА «Новости».
Напомним, в базу сайта «Миротворец», где перечисляются противники украинской власти или те, кто будет сочтен таковыми, внесены имена уже многих россиян.
Так, например, в феврале в базу данных этого сайта был внесен российский актер Игорь Лифанов, а в марте туда попал российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков.
В ноябре 2017 года «Миротворец» перешел на американские сервера; МИД России потребовал закрыть этот портал. Тогда же российское посольство упрекнуло США в отсутствии ответа по сайту «Миротворец».
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