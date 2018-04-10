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Крымчане получат гражданство РФ в упрощённом порядке
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Крымчане получат гражданство РФ в упрощённом порядке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме рассмотрят законопроект, облегчающий приобретение российского гражданства жителями Крыма, находившимися во время референдума 2014 года на территории Украины.
После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года все граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие в Крыму и Севастополе на день принятия полуострова в состав РФ, были признаны российскими гражданами. Те же, кто в этот период по той или иной причине находился на Украине — на учёбе, по работе, из-за необходимости помогать родственникам и так далее, — так и не сумели приобрести гражданство РФ.
Большинству из них приходится доказывать своё право на российское гражданство в судебном порядке. По мнению авторов законопроекта, который будет обсуждаться 10 апреля на заседании Комитета Госдумы по делам национальностей, это «вызывает определённую социальную напряжённость в связи с разъединением семей и другими сопутствующими факторами».
По задумке авторов новой законодательной инициативы, поправки в Закон «О гражданстве Российской Федерации» дополняют перечень лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, новой категорией. В эту категорию войдут «граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, снявшиеся с регистрационного учёта по месту жительства в Республике Крым или в городе федерального значения Севастополь до 18 марта 2014 года и выехавшие временно за пределы Республики Крым до 18 марта 2014 года в связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам и возвратившиеся в Республику Крым или город федерального значения Севастополь после принятия их в состав России».
Авторы инициативы подчёркивают, что речь не идёт об автоматическом признании таких крымчан гражданами РФ. Упрощённый порядок предполагает получение гражданства без необходимости соблюдения отдельных положений — таких как обязательные пять лет непрерывного проживания в стране и сдача экзамена на знание русского языка. Аналогичные требования применяются, например, в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению бывших соотечественников в Российскую Федерацию.
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