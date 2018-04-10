Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве «ЛенуроМайдан»

Ислямов, которому в меджлисе* нередко «доверяют» озвучивать наиболее радикальные и непопулярные инициативы, готов ждать до 18 мая (в этот день ежегодно отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма). Если до этого времени соответствующие поправки не будут приняты, лидер батальона «Аскер» обещает организовать под стенами Рады массовые протестные акции. Причем масштабы упомянутого выше «МихоМайдана», по словам самого Ленур-бея, на фоне крымско-татарского митинга будут смотреться куда менее значительно.

Чистая политика

В мае прошлого года президент Порошенко публично пообещал поддержать принятие поправок в основной закон относительно предоставления крымским татарам национальной автономии в Крыму, который на Украине принято считать «временно оккупированной территорией». С этой целью была создана специальная рабочая группа, которая занялась подготовкой соответствующих конституционных изменений.

В конце марта этого года председатель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа "*, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что полный текст поправок будет опубликован «в самое ближайшее время». Он отметил, что изменения предполагают закрепление статуса курултая (национального съезда) и меджлиса* как «представительских органов крымскотатарского народа». Также планируется закрепление норм об использовании крымскотатарского языка на ровне с украинским в рамках действующего законодательства. Кроме того, предполагается, что поправки закрепят в Конституции статус крымских татар как коренного народа Крыма.

Характерно, что заявление главы украинского государства о «крымскотатарской автономии» в Крыму было озвучено в период, когда в политических и общественных кругах, а также в СМИ активно муссировался вопрос создания такой национальной автономии на пограничной с полуостровом территории — в Херсонской области. Как известно, эта инициатива погибла в зародыше, так как вызвала негативную реакцию со стороны местных жителей и многих украинских националистических организаций, а также сулило серьезным межнациональным конфликтом и появлением еще одной «горячей точки» на карте страны.

По всей видимости, на Банковой решили убить этим «выстрелом» двух политических «зайцев»: и с соратниками по меджлису* отношения не портить (крымскотатарский электорат на Украине Петру Порошенко все-таки еще понадобится), и при этом не обременять себя дополнительной тратой ресурсов на организацию новообразования. Ведь в Киеве прекрасно понимают, что Крым — это российский регион, и средств для его возвращения у Украины нет. А «заработает» крымскотатарская национальная автономия в Крыму, по словам представителей администрации президента, только тогда, когда полуостров вернется под украинскую юрисдикцию. В данном случае позиция Порошенко напоминает действия дельцов, торгующих участками на Луне и Марсе…

Совершенно очевидно, что решение предоставить Крыму статус «национально-территориальной автономии крымских татар» в рамках украинского законодательства является исключительно политическим и никакого отношения к судьбе крымских татар на территории российского полуострова не имеет. По Конституции РФ Республика Крым является субъектом Федерации по территориальному принципу, и все проживающие на полуострове народы и этнические группы имеют гарантии полноценного и равноправного развития.

Тем не менее, в меджлисе* вопрос предоставления Крыму статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины называют «вопросом выживания крымскотатарского народа на оккупированном полуострове». По мнению представителей этой запрещенной в РФ организации принятие данного решения станет серьезным инструментом по «деоккупации Крыма». В меджлисе* полагают, что утверждение Конституции соответствующего статуса Крыма мобилизует проживающих на полуострове крымских татар и украинцев на более активную борьбу с «оккупационным российским режимом».

Очередная «зрада»?

Украинское руководство в лице главы государства, по крайней мере, формально, поддерживает эти стремления. Тем не менее, вопрос создания «крымскотатарской автономии» вызывает серьезную обеспокоенность со стороны радикальных националистических партий и организаций.

Наиболее характерной реакцией на ультиматум Ислямова стало заявление одного из командиров батальона «Азов» Игоря Криворучко . По его словам, высказывания Ислямова являются «посягательством на территориальную целостность Украины», за которые он должен понести уголовную ответственность. При этом созданный организатором блокад Крыма батальон «Аскер» Криворучко назвал «этнической маргинальной бандой гопников», которая занимается криминалом в Херсонской области. А действия меджлиса*, по его словам, больше напоминают «деятельность диверсионного партизанского движения, чем союзника».

Этот комментарий одного из представителей националистических сил Украины наглядно демонстрирует сегодняшние взаимоотношения украинских и крымскотатарских радикалов в сопредельном государстве. Нынешняя конфронтация вокруг изменений в основной украинский закон в очередной раз подтвердила фиктивность этого союза, который был заключен после событий марта 2014 года. Ненависть к России — единственный фактор, объединяющий эти два лагеря. Но как только речь заходит о дележе экономических или политических благ или о принципиальных идеологических позициях, «дружба» заканчивается.

Для украинских националистов «крымскотатарская автономия» в Крыму является недопустимым «посягательством на территориальную целостность Украины», хотя полуостров уже четыре года как имеет российский статус. И, несмотря на заверения лидеров меджлиса*, что предлагаемые поправки не отменяют того, что Крым остается «автономией в составе Украины», идти на уступки их оппоненты не намерены. Ведь это решение может стать опасным прецедентом, вследствие которого подобные требования о создании национальных автономий могут выдвигать и другие национальности. К примеру, те же венгры Закарпатья, которых ряд экспертов называют «следующими на выход» из состава Украины. Федерализация — кошмарный сон всех украинских националистов — может стать явью.

Туманные перспективы

Шансы на принятие поправок в 10 раздел Конституции Украины также представляются весьма низкими. По мнению политолога, председателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука , подготовленный рабочей группой проект не получит необходимой поддержки в парламенте.

"Полагаю, вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, но вряд ли получит конституционное большинство голосов. Чтобы решение было принято, за него должны проголосовать не менее 300 депутатов. Но сегодня в Верховной Раде доминирующее положение занимают партии националистического толка, которые не поддерживают присвоение Крыму статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии. А два националистических «медведя», как показывает история, в одной государственной «берлоге» не уживаются", — пояснил эксперт.

Не поможет, по мнению политолога, и вмешательство президента, поскольку сегодня у Порошенко нет того влияния на депутатский корпус ВРУ, которое позволит сформировать конституционное большинство для положительного голосования по этому вопросу.

Не только эксперты, но и Ислямов, Джемилев и Чубаров, судя по их комментариям в СМИ, сами не очень-то верят в успешный итог этой кампании. Поэтому с помощью Ислямова меджлис* переходит к своей излюбленной тактике, апробированной не одним десятилетием — политический шантаж официальных властей и угрозы дестабилизации социально-политической ситуации путем проведения массовых протестных акций.

К тому же, уже не за горами выборы президента страны. Не секрет, что различные массовые акции (в особенности траурные митинги 18 мая) руководители этой структуры использовали в качестве инструмента для демонстрации своего влияния на соотечественников, в том числе с целью привлечения внимания различных сил и партий, претендующих на роль политических союзников меджлиса*.

Поэтому в силу весьма туманных перспектив принятия соответствующих изменений Конституции, мобилизовать людей на протестный митинг является политически важным для меджлиса* делом. Тем не менее, политолог Александр Форманчук сомневается, что его лидерам удастся вывести в центр Киева значительное количество соотечественников.

"Я не исключаю, что какие-то протестные акции будут происходить. Но не думаю, что они будут многочисленными. У меджлиса* в изгнании сегодня нет такого серьезного ресурса. По словам Мустафы Джемилева, после марта 2014 года из Крыма на Украину переехали от 17 до 20 тысяч крымских татар, но вряд ли все они мобилизуются по призыву меджлиса*", — полагает эксперт.

По мнению Форманчука, лидерам этой запрещенной в России организации в данной ситуации не стоит уповать и на какую-либо серьезную поддержку из-за рубежа.

"Ряд международных структур, использующих крымских татар в качестве тарана против России, вряд ли будут серьезно вмешиваться в данный процесс и поддерживать меджлис*, потому что это будет фактором дестабилизации ситуации на Украине", — пояснил он.

В свою очередь украинские националисты, по мнению политолога, также не будут идти на обострение ситуации и массовые столкновения с крымскими татарами. В то же время эксперт отметил, что такие действия со стороны украинских радикалов, в особенности агрессивно настроенных молодежных структур, гипотетически возможны.

* Организация, запрещенная в России