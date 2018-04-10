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Как отличить жителей Западной Украины от остальных украинцев
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Как отличить жителей Западной Украины от остальных украинцев 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Несмотря на то что украинцы формально представляют собой самостоятельный этнос, определенные различия между западенцами и остальными представителями Незалежной все-таки есть, и зачастую существенные. Во многом эти отличия обусловлены влиянием других стран, с которыми соседствуют разные области Украины.
Мова не везде одинакова
Жителей Львова и Днепропетровска без труда можно отличить по говору — они делают разные ударения в одних и тех же словах, произнося их с присущей определенному региону интонацией: «лыстопаАд» и «листОпад», у днепропетровца — «мы привэлЫ», а у львовянина — «мы привЭлы». Особенно это различие заметно при употреблении глагольных форм.
Юго-восток Украины соседствует с Россией, поэтому там популярнее русский язык. На языковую палитру жителей западных областей страны накладывает отпечаток соседство с Молдавией, Словакией, Венгрией, Белоруссией, Румынией и Польшей. Соответственно, язык западенцев изобилует словами, позаимствованными у этих соседей.
География влияет на характер
По мнению ученых, украинцы относятся к одному антропологическому типу, но он подразделяется на несколько подтипов. Как считает украинский ученый Сергей Сегеда, большинство «усредненных» украинцев имеют типичную внешность, а «оттенки» ее исторически давно стерлись. Однако психотипы жителей разных регионов Украины все же отличаются.
Южане радостны и эмоциональны
Украинский психолог Сергей Стеблинский классифицировал жителей Незалежной в зависимости от того, в каких регионах те проживают.
Он считает, что на характер украинцев серьезное влияние оказывают климат местности и ее месторасположение. Так, южане радостнее и эмоциональнее остальных. Это заметно хотя бы на примере одесситов. Живущие у моря южане остроумны, предприимчивы. Их далекими родичами считают молдаван, румын и болгар.
Западенцы непримиримы
Жители Западной Украины, проживающие в горной местности, имеют закаленный, стойкий характер. Горцам свойственны непримиримость, обостренное чувство справедливости. Внешне они сильнее всего отличаются от остальных украинцев — западенцы, как правило, весьма низкого роста, а цвет глаз у них темнее, чем у остальных представителей этноса. Предположительные предки выходцев из Западной Украины — балканские народы.
Середняки усреднены
У жителей Центральной части Украины все — среднестатистическое, включая внешний облик. В этом ареале обитания в свое время пересекались пути самых разных племен, и среди середняков есть потомки даже туркоязычных народностей.
Население этой местности отличается противоречивым характером, которому свойственны перепады настроения.
Северяне — хмурые рациональные скептики
Холодный климат накладывает свой отпечаток на характер жителей северных областей Украины. Внешне они светловолосы, среднего роста, с массивным подбородком и насупленными бровями. Жители Полесья — потомки северных народов, которые жили в эпохи мезолита и неолита.
Северяне эмоциональны, жизнерадостны и решительны. Это люди с активной жизненной позицией. Верхнеднепровских украинцев считают потомками ильменско-днепровских народов, некогда населявших северо-западную европейскую часть современной России.
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