Как отличить жителей Западной Украины от остальных украинцев

Несмотря на то что украинцы формально представляют собой самостоятельный этнос, определенные различия между западенцами и остальными представителями Незалежной все-таки есть, и зачастую существенные. Во многом эти отличия обусловлены влиянием других стран, с которыми соседствуют разные области Украины

Мова не везде одинакова

Жителей Львова Днепропетровска без труда можно отличить по говору — они делают разные ударения в одних и тех же словах, произнося их с присущей определенному региону интонацией: «лыстопаАд» и «листОпад», у днепропетровца — «мы привэлЫ», а у львовянина — «мы привЭлы». Особенно это различие заметно при употреблении глагольных форм.

Словакией, Венгрией, Белоруссией, Румынией и Юго-восток Украины соседствует с Россией , поэтому там популярнее русский язык. На языковую палитру жителей западных областей страны накладывает отпечаток соседство с Молдавией Польшей . Соответственно, язык западенцев изобилует словами, позаимствованными у этих соседей.

География влияет на характер

По мнению ученых, украинцы относятся к одному антропологическому типу, но он подразделяется на несколько подтипов. Как считает украинский ученый Сергей Сегеда, большинство «усредненных» украинцев имеют типичную внешность, а «оттенки» ее исторически давно стерлись. Однако психотипы жителей разных регионов Украины все же отличаются.

Южане радостны и эмоциональны

Украинский психолог Сергей Стеблинский классифицировал жителей Незалежной в зависимости от того, в каких регионах те проживают.

Он считает, что на характер украинцев серьезное влияние оказывают климат местности и ее месторасположение. Так, южане радостнее и эмоциональнее остальных. Это заметно хотя бы на примере одесситов. Живущие у моря южане остроумны, предприимчивы. Их далекими родичами считают молдаван, румын и болгар.

Западенцы непримиримы

Жители Западной Украины, проживающие в горной местности, имеют закаленный, стойкий характер. Горцам свойственны непримиримость, обостренное чувство справедливости. Внешне они сильнее всего отличаются от остальных украинцев — западенцы, как правило, весьма низкого роста, а цвет глаз у них темнее, чем у остальных представителей этноса. Предположительные предки выходцев из Западной Украины — балканские народы.

Середняки усреднены

У жителей Центральной части Украины все — среднестатистическое, включая внешний облик. В этом ареале обитания в свое время пересекались пути самых разных племен, и среди середняков есть потомки даже туркоязычных народностей.

Население этой местности отличается противоречивым характером, которому свойственны перепады настроения.

Северяне — хмурые рациональные скептики

Холодный климат накладывает свой отпечаток на характер жителей северных областей Украины. Внешне они светловолосы, среднего роста, с массивным подбородком и насупленными бровями. Жители Полесья — потомки северных народов, которые жили в эпохи мезолита и неолита.

Северяне эмоциональны, жизнерадостны и решительны. Это люди с активной жизненной позицией. Верхнеднепровских украинцев считают потомками ильменско-днепровских народов, некогда населявших северо-западную европейскую часть современной России.