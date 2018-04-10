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Киев может позволить Красному Кресту платить пенсии в Донбассе
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Киев может позволить Красному Кресту платить пенсии в Донбассе 

360tv.ru 18 минут назад
Киевские власти собираются поручить Красному Кресту выплачивать пенсии на территориях Донбасса, которые украинское правительство не контролирует. Правда лишь в том случае, если международная организация гарантирует обеспечение законности процесса, сообщил сайт Deutsche Welle со ссылкой на слова главы военно‐гражданской администрации Донецкой области Павла Жебровского.
По его словам, Красный Крест должен гарантировать, что «увидит, кому он будет платить». Лишь в этом случае власти Украины не станут возражать против выплат пенсий. Необходим четкий механизм идентификации получателей. К сожалению, добавил Жебровский, достичь этого пока не удалось, пишет издание.
Обеспечение социальных выплат со стороны киевских властей является одним из экономических условий выполнения соглашений, достигнутых в Минске. По информации Жебровского, на неподконтрольных Киеву территориях проживают примерно три миллиона пенсионеров. Сейчас они могут получить свои деньги, приехав на Украину и обратившись в отделение государственного банка. Перед этим нужно также пройти процедуру подтверждения личности.
Власти Донецкой и Луганской народных республик осуществляют социальные выплаты без помощи Киева. Пенсии и пособия в рамках «Гуманитарной программы воссоединения народов Донбасса» получают даже некоторые жители нынешней территории Украины.
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