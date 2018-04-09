Экс-игрок «Спартака» Эдуард Цихмейструк возобновил карьеру в 44 года 

Бывший полузащитник московского «Спартака», донецкого «Металлурга», «Зари», «Ворсклы» и сборной Украины Эдуард Цихмейструк возобновил игровую карьеру и будет выступать за «Десну» из Погреб (Киевская область), пишет «Киевщина футбольная». 44-летний эксперт программы «Профутбол» на украинском телеканале «2+2» был заявлен для участия в чемпионате Киевской области. В «Десне» также выступает экс-нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей.
Цихмейструк был игроком московского «Спартака» с 2001 по 2002 год.