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44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру
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44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского "Спартака" Эдуард Цихмейструк принял решение возобновить карьеру футболиста, передает "Советский спорт".
По информации издания «Киевщина футбольная», 44-летний украинец будет играть за клуб «Десна» из Киевской области.
Ранее Цихмейструк работал на украинском телеканале «2+2» экспертом. Кроме того, он знаменит по выступлениям за донецкий «Металлург», луганскую «Зарю» и полтавскую «Ворсклу», а также болгарский клуб «Левски». В активе Цихмейструка семь матчей за сборную Украины по футболу.
Одноклубником полузащитника станет бывший форвард донецкого «Шахтера» и национальной команды Украины Андрей Воробей.
Цихмейструк выступал за московский «Спартак» в период с 2001 по 2002 год и однажды стал в составе красно-белых чемпионом.
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