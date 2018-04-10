44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру

По информации издания «Киевщина футбольная», 44-летний украинец будет играть за клуб «Десна» из Киевской области.

Ранее Цихмейструк работал на украинском телеканале «2+2» экспертом. Кроме того, он знаменит по выступлениям за донецкий «Металлург», луганскую «Зарю» и полтавскую «Ворсклу», а также болгарский клуб «Левски». В активе Цихмейструка семь матчей за сборную Украины по футболу.

Одноклубником полузащитника станет бывший форвард донецкого «Шахтера» и национальной команды Украины Андрей Воробей

Цихмейструк выступал за московский «Спартак» в период с 2001 по 2002 год и однажды стал в составе красно-белых чемпионом.