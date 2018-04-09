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Зачем придумали Киевскую Русь
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Зачем придумали Киевскую Русь 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Название «Киевская Русь» появилось в XIX веке в трудах Михаила Максимовича и других историков в память о главенстве Киева. Уже в самые первые века Руси государство представляло собой несколько обособленных княжеств, живших своей жизнью и вполне независимо.
При номинальном подчинении земель Киеву Русь не была единой. Такая система была обычной для ранних феодальных государств Европы, где каждый феодал обладал правом собственности на земли и всех находящихся на них людей.
А это название появилось, потому что так было просто удобнее обозначать территории, где главным был Киев.
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