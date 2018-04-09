Киев допускает возможность выплаты пенсий в Донбассе через Красный Крест

"Если Красный Крест возьмет обязательства выплачивать на временно оккупированной территории пенсии и будет видеть, кому платить, то украинское правительство, я думаю, не будет против", — сказал он.

Жебривский подчеркнул, что важно обеспечить механизм идентификации тех, кто получает пенсии, однако до настоящего времени этого не удавалось достичь.

Возобновление Киевом социальных выплат — один из пунктов экономического блока Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, в настоящее время могут получать украинскую пенсию, однако для этого им необходимо приехать на Украину в отделение государственного Ощадбанка, при этом предварительно пройдя процедуру идентификации личности. По информации Жебривского, количество зарегистрированных пенсионеров, проживающих на этих территориях, составляет более 3 млн человек.

В то же время руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выплачивает пенсии и другие социальные выплаты самостоятельно. Кроме того, республики в рамках «Гуманитарной программы воссоединения народов Донбасса» выплачивают пособия и некоторым жителям региона, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.