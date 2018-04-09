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Киев допускает возможность выплаты пенсий в Донбассе через Красный Крест
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Киев допускает возможность выплаты пенсий в Донбассе через Красный Крест 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, если будет обеспечен соответствующий контроль со стороны организации. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский в интервью, опубликованном в понедельник на сайте издания Deutsche Welle.
"Если Красный Крест возьмет обязательства выплачивать на временно оккупированной территории пенсии и будет видеть, кому платить, то украинское правительство, я думаю, не будет против", — сказал он.
Жебривский подчеркнул, что важно обеспечить механизм идентификации тех, кто получает пенсии, однако до настоящего времени этого не удавалось достичь.
Возобновление Киевом социальных выплат — один из пунктов экономического блока Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, в настоящее время могут получать украинскую пенсию, однако для этого им необходимо приехать на Украину в отделение государственного Ощадбанка, при этом предварительно пройдя процедуру идентификации личности. По информации Жебривского, количество зарегистрированных пенсионеров, проживающих на этих территориях, составляет более 3 млн человек.
В то же время руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выплачивает пенсии и другие социальные выплаты самостоятельно. Кроме того, республики в рамках «Гуманитарной программы воссоединения народов Донбасса» выплачивают пособия и некоторым жителям региона, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.
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