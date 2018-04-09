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Украинский замминистра пожелал россиянам жить в «Тверском княжестве»
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Украинский замминистра пожелал россиянам жить в «Тверском княжестве» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на то, что Россия прекратит свое существование, сообщает издание «Обозреватель».
"Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет На одном из телеэфиров до меня дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни", — сказал он.
Грымчак и ранее выступал с неоднозначными заявлениями. Так, в январе он заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Кроме того, чиновник утверждал, что между Россией и Украиной идет война, которая длится триста лет.
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