Украинский замминистра пожелал россиянам жить в «Тверском княжестве»

"Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет На одном из телеэфиров до меня дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что «вас не существует». С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни", — сказал он.

Грымчак и ранее выступал с неоднозначными заявлениями. Так, в январе он заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Кроме того, чиновник утверждал, что между Россией и Украиной идет война, которая длится триста лет.