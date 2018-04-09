В Греции задержали троих украинцев, переправлявших мигрантов в Италию 

В Греции у полуострова Пелопоннес береговая задержала 64 мигрантов и троих перевозчиков людей из Украины.
«Они пытались перебраться в Италию. Контрабандисты родом из Украины», — приводит Deutsche Welle слова представителя береговой охраны.
Отмечается, что среди мигрантов было не менее 20 несовершеннолетних. О подозрительных перемещениях береговой охране сообщили местные рыбаки.
Ранее в Греции не менее 14 мигрантов погибли из-за опрокидывания лодки.
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.