В Греции задержали троих украинцев, переправлявших мигрантов в Италию

Греции у полуострова Пелопоннес береговая задержала 64 мигрантов и троих перевозчиков людей из Украины

«Они пытались перебраться в Италию . Контрабандисты родом из Украины», — приводит Deutsche Welle слова представителя береговой охраны.

Отмечается, что среди мигрантов было не менее 20 несовершеннолетних. О подозрительных перемещениях береговой охране сообщили местные рыбаки.

Ранее в Греции не менее 14 мигрантов погибли из-за опрокидывания лодки.