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Украинцы подрались из-за «российской попсы»
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Во Львове украинцы подрались из-за «российской попсы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Во Львове украинцы устроили потасовку в центре города из-за российской поп-музыки. Об этом сообщил соучредитель молодежной организации "Восточноевропейский клуб" Радко Мокрик на своей странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел на выходных в кафе "Барбидон", где играли композиции групп "Ласковый май" и "Медуза". Мокрик и его сопровождающие всячески высказывали недовольство репертуаром заведения и в конце концов решили покинуть его.
В этот момент из кафе вышли два киевлянина и попытались выяснить, чем молодым людям не понравилась звучавшая музыка.
"Я считаю, что российской попсе не место в общественных заведениях", — заявил Мокрик после чего, по его собственному утверждению, получил от киевлян "удар в лицо".
Он сообщил, что в результате около кафе развязалась драка, один из участников потасовки вызвал полицию. После того, как стражи порядка прибыли на место, Мокрик написал заявление и нападавших забрали в райотдел полиции. Он с сожалением отметил, что любители "российской попсы", видимо, серьезного наказания не получат.
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 Ещё 6 источников 
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