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Украинского националиста избили за критику «русской попсы»
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«Любители российской попсы» избили украинского националиста в центре Львова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях утверждает, что его в центре Львова избили за критику российской поп-музыки.
Мокрик заявил, что инцидент произошел на Пасху на входе во львовское кафе «Барбидон». «В заведении гудит „Ласковый май“ и „Медуза“. Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем персоналу замечания. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту „очевидно, мы больше сюда не придем“, — написал Мокрик в своем Facebook.
После этого его компания на улице стала критиковать наличие российской поп-музыки в украинских заведениях общепита. В этот момент из бара вышел пьяный киевлянин по имени Владимир. Он подозвал Мокрика, тот подошел, однако мужчина не смог пояснить своих претензий. Далее из кафе вышел друг Владимира и спросил, почему ему „не нравится русский язык во Львове“.
»Я считаю, что российской попсе не место в общественных заведениях», — прознес Мокрик, и сразу же получил удар в лицо. По его словам, затем из бара «выпрыгнула группа людей и начала бить его и товарища. После этого кто-то вызвал полицейских.
Полиция приехала через несколько минут. В процессе разбирательства один из нападавших спросил, зачем Мокрик вызвал стражей правопорядка, указывая на то, что противоборствующие стороны просто „потолкались“.
»Мы не потолкались, а группа людей меня только била ногами в центре города за то, что я критиковал российскую попсу. И ты это видел», — ответил потерпевший.
Мокрик написал заявление, после чего Владимира и еще одного любителя русской музыки забрали в райотдел полиции. Потерпевший отметил, что на футболке Владимира была нарисована карта Украины.
«Вопрос даже не в нападении, проблема в том, что на нас напали в центре города после замечания по русской музыке», — рассказал Мокрик. Он с сожалением отметил, что, скорее всего, нападавшим серьезное наказание не грозит.
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