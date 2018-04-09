Украинского националиста избили за критику «русской попсы»

«Любители российской попсы» избили украинского националиста в центре Львова

Соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях утверждает, что его в центре Львова избили за критику российской поп-музыки.

Мокрик заявил, что инцидент произошел на Пасху на входе во львовское кафе «Барбидон». «В заведении гудит „Ласковый май“ и „Медуза“. Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем персоналу замечания. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту „очевидно, мы больше сюда не придем“, — написал Мокрик в своем Facebook.

После этого его компания на улице стала критиковать наличие российской поп-музыки в украинских заведениях общепита. В этот момент из бара вышел пьяный киевлянин по имени Владимир. Он подозвал Мокрика, тот подошел, однако мужчина не смог пояснить своих претензий. Далее из кафе вышел друг Владимира и спросил, почему ему „не нравится русский язык во Львове“.

»Я считаю, что российской попсе не место в общественных заведениях», — прознес Мокрик, и сразу же получил удар в лицо. По его словам, затем из бара «выпрыгнула группа людей и начала бить его и товарища. После этого кто-то вызвал полицейских.

Полиция приехала через несколько минут. В процессе разбирательства один из нападавших спросил, зачем Мокрик вызвал стражей правопорядка, указывая на то, что противоборствующие стороны просто „потолкались“.

»Мы не потолкались, а группа людей меня только била ногами в центре города за то, что я критиковал российскую попсу. И ты это видел», — ответил потерпевший.

Мокрик написал заявление, после чего Владимира и еще одного любителя русской музыки забрали в райотдел полиции. Потерпевший отметил, что на футболке Владимира была нарисована карта Украины