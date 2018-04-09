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Ополченцы отбили атаку украинских диверсантов под Горловкой
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Ополченцы отбили атаку украинских диверсантов под Горловкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские диверсанты в воскресенье напали на позиции ополчения ДНР вблизи Горловки, однако атаку удалось отбить, заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
«Вчера в 19.30 на горловском направлении вблизи Зайцево с целью захвата в плен нашего военнослужащего было совершено нападение украинской диверсионно-разведывательной группы на позиции ВС ДНР», — сказал Басурин, добавив, что атаку диверсантов отбили, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Двое украинских военных погибли, еще четыре получили ранения. Однако погибли также и два ополченца ДНР, отметил Басурин.
Накануне в ДНР заявили о провале пасхального перемирия в Донбассе.
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