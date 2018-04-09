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Балахнинский бумкомбинат закрыл украинский филиал
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Балахнинский бумкомбинат закрыл украинский филиал 

Newsroom24 1 час назад
Балахнинский бумажный комбинат АО «Волга» закрыл представительство компании в Киеве. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в пресс-службе предприятия.
Как отметили в пресс-службе бумкомбината АО «Волга», решение о закрытие представительства компании в Киеве связано только с экономическими причинами и не имеет политической подоплеки.
Киевский филиал на протяжении нескольких последних лет не выполнял свою функцию по продаже продукции в Украине.
Ранее сообщалось, что бумкомбинат «Волга» и энергетики пошли на мировую.
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