Балахнинский бумкомбинат закрыл украинский филиал

Балахнинский бумажный комбинат АО «Волга» закрыл представительство компании в Киеве. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в пресс-службе предприятия.

Как отметили в пресс-службе бумкомбината АО «Волга», решение о закрытие представительства компании в Киеве связано только с экономическими причинами и не имеет политической подоплеки.

Киевский филиал на протяжении нескольких последних лет не выполнял свою функцию по продаже продукции в Украине

Ранее сообщалось, что бумкомбинат «Волга» и энергетики пошли на мировую.