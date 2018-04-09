На Украине рассказали, за сколько времени Россия «оккупирует» Прибалтику

В Киеве считают, что для захвата прибалтийских стран РФ потребуется от 2 до 6 часов

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в случае «гибридной войны» с Российской Федерации войска НАТО не успеют прийти на помощь государствам Прибалтики.

По его мнению, «активная позиция» прибалтийских стран по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке Украины вызвана страхом перед вероятным «наступлением» со стороны России.

Литва, «Когда началась война на территории Доненщины и Луганщины, тут уже встрепенулись. Особо активную позицию заняли страны Балтии — Латвия Эстония . Забили тревогу, а они являются членами Европейского союза и членами НАТО», — сообщил руководитель Донецкой ВГА в эфире телеканала «112 Украина».

Жебривский отметил, что прибалтийские государства отдают себе отчет в том, что если «Россия решит начать так называемую гибридную войну, то для Латвии или Литвы два-три часа или шесть часов достаточно будет для оккупации».

«И когда успеют силы НАТО прийти на помощь? А потому уже Россия будет с ними разговаривать с позиции силы», — полагает глава администрации.