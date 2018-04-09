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На Украине рассказали, за сколько времени Россия «оккупирует» Прибалтику
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На Украине рассказали, за сколько времени Россия «оккупирует» Прибалтику 

Карельские вести 1 час назад
В Киеве считают, что для захвата прибалтийских стран РФ потребуется от 2 до 6 часов
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в случае «гибридной войны» с Российской Федерации войска НАТО не успеют прийти на помощь государствам Прибалтики.
По его мнению, «активная позиция» прибалтийских стран по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке Украины вызвана страхом перед вероятным «наступлением» со стороны России.
«Когда началась война на территории Доненщины и Луганщины, тут уже встрепенулись. Особо активную позицию заняли страны Балтии — Латвия, Литва, Эстония. Забили тревогу, а они являются членами Европейского союза и членами НАТО», — сообщил руководитель Донецкой ВГА в эфире телеканала «112 Украина».
Жебривский отметил, что прибалтийские государства отдают себе отчет в том, что если «Россия решит начать так называемую гибридную войну, то для Латвии или Литвы два-три часа или шесть часов достаточно будет для оккупации».
«И когда успеют силы НАТО прийти на помощь? А потому уже Россия будет с ними разговаривать с позиции силы», — полагает глава администрации.
Заявления о «российской угрозе» довольно часто звучат из уст политических деятелей Литвы, Латвии и Эстонии. В свою очередь, в Кремле не раз указывали на то, что все страны, входящие в военно-политический блок НАТО, прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов о «наступлении» и используют миф об «угрозе с Востока» лишь для того, чтобы расквартировать больше техники в непосредственной близости от границ России.
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