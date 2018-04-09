Лебедев: Украина не уведомляла СНГ о планах выйти из содружества

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Украина не направляла в Исполнительный комитет СНГ каких-либо уведомлений о планах покинуть содружество. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев , который отмечает в понедельник 70-летний юбилей.

"Нет. Такие уведомления в Исполнительный комитет не поступали", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лебедев добавил, что в СНГ заинтересованы в сохранении членства Украины, подчеркнув, что в этом заинтересован и народ самой Украины. «Мы видим, что искусственный разрыв связей украинского народа с народами других стран содружества больно бьет по простым людям, — пояснил он. — Хотел бы все же выразить надежду на то, что нынешний драматический зигзаг истории будет преодолен, возобладает здравый смысл и Украина вернется к взаимодействию в рамках содружества».

Председатель Исполкома СНГ при этом сообщил, что какие-либо санкции к Киеву за неуплату на протяжении уже четырех лет членских взносов в СНГ применяться не будут. «Уставными документами СНГ не предусмотрено применение каких-либо штрафных санкций в подобных ситуациях», — сказал он.