Враньё по-киевски

Известный одесский журналист Юрий Ткачев выложил в своём блоге скрин ленты новостей, где абсолютно одинаковые заголовки дублируются целым рядом украинских СМИ: «Гройсман держит удар МВФ в вопросе повышения тарифов». Одинаковый заголовок использовался «КП в Украине », «Украинскими новостями», «Фактами ICTV» и прочими.

«Проблема украинских журналистов не только в том, что они продажные и трусливые. А ещё и в том, что ленивые и тупые: как прислали заголовок, так и поставили. Даже слова местами поменять или на синонимы заменить — не, куда там», — комментирует Ткачев публикацию очевидной порции «заказухи». Если так обстоят дела с очевидной для украинского читателя реальностью, то как же обстоят дела с информацией, которую он не может проконтролировать самолично?

Проживающий в Крыму человек часто удивляется, когда сталкивается с продуктами жизнедеятельности украинской пропаганды. Например, приезжают граждане Украины и высматривают марширующие колонны вражеских гарнизонов. Или трусовато изучают ассортимент магазинов, который так отличается от рассказов киевской прессы о пустых полках. Или с мазохистским наслаждением начинают фотографировать какой-нибудь неблагоустроенный объект, хотя таковые и на Украине имеются в изобилии.

Суть пропаганды в том, чтобы заставить думать человека вроде бы независимо, но в нужном заказчику тренде. В случае с Крымом, в негативном смысле: дескать, при Украине «было хорошо», а сейчас «очень плохо». Человеку комфортно пребывать в убеждении, что его жизненная ситуация хоть немного лучше, чем у другого; а целому государству (точнее, его политически активному классу) якобы живётся лучше, нежели на территории избавленной от его присутствия. Для достижения нужного рефлекторного эффекта необходимо вести планомерное промывание мозгов — через СМИ, социальные сети, образовательный процесс.

Возьмем, например, украинский учебник географии для 9 класса (авторы П. О. Мясляк и С. Л. Капирулина). В рекомендованном Министерством образования Украины школьном учебнике долго и нудно рассказывается, о том как «русские оккупанты» измывались над Украиной, в частности, в «аннексированном» Крыму: «Вредно влияет на природу и население размещённая в Севастополе российская военная база Черноморский флота, которая бесконтрольно выбрасывает в море огромное количество отходов. Содержание нефтепродуктов в Севастопольской бухте больше чем в 200 раз превышает предельно допустимые нормы».

О том, что Севастополь все годы своего существования является крупнейшим морским портом, во сколько раз уменьшилось давление на экологию Севастопольской бухты после ухода флота украинского или сколько денег вкладывается в возрождение Севастополя сейчас старательно умалчивается. Кстати, за два года планируется вложить в развитие города около 100 миллиардов рублей, что приблизительно равно годовому бюджету в десять раз большего столичного Киева.

Специалисты в области пропаганды составляют особые темники для «правильного» освещения политических событий. По ним украинские СМИ активно шельмовали президентские выборы на полуострове — сначала для понижения явки, а потом подвергая сомнения и сами результаты голосования. Возьмём, для примера, излюбленный тезис «явка в обмен на медаль» (речь о выдаче на избирательных участках в Севастополе памятного знака участникам референдума 2014 года).

Ряд СМИ могут признать в России иноагентами

Для начала дочерний проект «Радио Свобода» — сайт «Крым. Реалии» — довольно бесстрастно сообщает, что «всем, кто проголосовал 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали». В качестве иллюстрации приводится презентационная фотография самой медали с вакантным удостоверением. Далее, уже со ссылкой на «Крым. Реалии», информацию начинают раскручивать украинские СМИ, вроде популярного «Апосторофа»: «Судя по информации, которая имеется в вкладыше к „медали“, это „награда“ в память о так называемом „референдуме“, который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года. Заметно, что вкладыш не заполнен и „обладателю медали“ нужно самостоятельно вписать свое имя и фамилию». И, мол, именно поэтому люди идут на избирательные участки. Отсебятина «Апосторофа», который обыграл в нужном ему ключе презентационную фотографию и незаполненное удостоверение, покатилась по десяткам ресурсов и до сих пор тиражируется в социальных сетях. Кстати, выборы давно закончились, а памятные медали до сих пор выдают — и никак это на явку не влияет.

Иной популярный украинский сайт «Обозреватель» предоставил постоянную трибуну некоему блогеру, пишущему под псевдонимом «Крымский бандеровец», Уровень публикуемых материалов: «Одна из самых популярных тем на ватофоруме — получение загранпаспорта. Какого загранпаспорта — вопрос даже не ставится. Аусвайс никому не нужен…»; «Детей в Бахчисарайском районе заставляют делать тематические открытки с колорадками — символом кровавого рашизма…», «Часть Севастополя вчера вечером снова накрыл непродолжительный БЛЭКАУТ. Ватники безуспешно пытались выяснить причину. Причина — в оккупации россией (именно с маленькой буквы — К. К.) у которой все через заднее место…»

Разумеется, особенно «плохо удался» России Крымский мост, дата торжественного открытия которого неуклонно приближается. Украинская патриотическая пресса критикует результаты завершающегося этапа строительства. Если раньше говорилось, что мост вообще нельзя построить, то теперь речь идёт о том, что построен он некачественно и скоро развалится. Популярный украинский сайт «Диалог. UA» сообщает: «В Сети подтверждается информация о проблеме с сооружением Керченского моста в Крым, где на одном из участков из-за проседания не смогли состыковать две части инженерного сооружения… Инженеры и геологи утверждают, что сооружение моста обернется большими проблемами при его эксплуатации, так как глинистые основы могут „поплыть“ при увеличении нагрузки на мост от автомобильного и железнодорожного транспорта».

И далее следует ссылка на «авторитетный» источник: странный твит за подписью «Крымец», который ретвитнула какая-то Роксолана. В украинских СМИ царит эйфория: со ссылкой на «Диалог. UA» (не на «Крымца» же ссылаться) очевидный фейк перепечатывают десятки ресурсов. Оперативное и категорическое опровержение пресс-службой дирекции строительства Крымского моста печатать, разумеется, не стали.

Можно предположить, что после того как мост — невзирая на стенания украинский прессы и патриотической общественности — торжественно откроют, очевидный успех россиян начнут глушить новым информповодом. Согласно очередному темнику надвигается годовщина депортации крымских татар. На щит будут подняты велеречивые лидеры меджлиса и вопросы якобы неуёмного сопротивления крымско-татарского народа «российской оккупации». А потом ещё что-нибудь, присланное в редакции из Администрации президента Украины или Министерства информации. Скучно, девочки.

Лучший способ перепроверить информацию украинских СМИ о Крыме — приехать и убедиться самим: где действительно работают и отдыхают, а где беснуются и разрушают. Добро пожаловать в Крым, хотя, подозреваю, страшилки об отдыхе в Крыму Минстецем тоже уже заготовлены.