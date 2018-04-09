Украина и ЕС оказывают давление на гостей Ялтинского экономического форума

Четвёртый ялтинский международный экономический форум пройдёт с 19 по 21 апреля. Желание принять участие в нём выразили около 3000 делегатов из России и более 300 представителей из 50 государств.

«Факты такие известны: оказывается множественное давление (на иностранных гостей — ред.) со стороны Украины и органов Евросоюза , которые заняли жёсткую позицию (по вопросу статуса Крыма — ред.). Тем не менее, по всем нашим данным, и бизнесмены, и депутаты национальных парламентов и Европарламента ехать на форум собираются», — заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов

Франции, Австрии, Как уточнила пресс-служба форума, в этом году в Ялте ожидают политиков из Германии Италии и других европейских стран, а также депутатов Европарламента. Делегация из Китая станет самой многочисленной. Кроме того, полуостров посетят участники из Сирии

«Я бы не хотел называть, из каких стран прибудут гости, поскольку начнётся давление на эти страны со стороны Запада и со стороны Украины. Я могу лишь сказать, что будут участвовать представители многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, в том числе будут такие страны, которые ранее не участвовали в Ялтинском международном экономическом форуме», — сказал Мурадов.

В 2017 году на форум в Ялту приехали почти 1500 гостей, в том числе около 200 человек из почти 50 стран, самую многочисленную делегацию направила Италия. Для сравнения, в 2016-м на полуостров приехали около 70 иностранных гостей из 26 государств, то есть на 30% меньше. Помимо обсуждения бизнес-сотрудничества, участники прошлогоднего мероприятия учредили международный клуб друзей Крыма, деятельность которого нацелена на признание Западом итогов референдума 2014 года и права крымчан на самоопределение.