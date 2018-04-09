Дуда рассказал о роли Украины в ухудшении российско-польских отношений

Лех Качиньский. Об этом он заявил в интервью PAP, приуроченному к восьмой годовщине крушения самолета Ту-154, в котором разбился тогдашний глава Польши

«Это сложные отношения. С одной стороны, смоленское дело, вопрос о возвращении обломков, о котором нужно много подумать. Но не только проблема Смоленской трагедии; это также проблема российской агрессии в Украине , проблема оккупации Крыма , оккупация частей украинского государства. Вот факты сегодня», — отметил Дуда.

Он также отметил, что в отношениях с восточными соседями он старается продолжать политику Качинського.

Катастрофа Ту-154 под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. Президентский авиалайнер Ту-154М выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана самолет столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все, находившиеся на борту. Как признала Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши, причиной произошедшего стала ошибка экипажа. В то же время, поляки винят в произошедшем и россиян, утверждая, что диспетчеры якобы оказали недостаточное аэронавигационное обеспечение полета. В катастрофе погибли президент с супругой, замминистра иностранных дел, замминистра культуры, руководитель канцелярии президента, глава Нацбанка Польши, высшее военное руководство Польши, представители парламента, религиозные и общественные деятели.