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СК возбудил дело после обстрела в Донбассе
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СК России возбудил уголовное дело после обстрела мирных жителей в Донбассе 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
СК РФ возбудило уголовное дело после обстрела гражданского населения на юго-востоке Украины, сообщает официальный представить СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 7 апреля украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели обстрел из автоматического оружия территории пропускного пункта ДНР "Еленовка" в районе одноименного поселка. В результате преступления ранена мирная жительница, 1963 года рождения.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Полученные следствием данные свидетельствуют о том, что украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины", — сказала Петренко.
Она добавила, что проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления, а также должностные лица из числа украинских военнослужащих, причастных к его совершению.
Петренко также обратила внимание на то, что украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня — Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.
"Очевидно, что и "пасхальное перемирие", действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью", — сказала представитель Следственного комитета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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