Царев назвал способ освободить «Норд»

Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж крымского рыболовного судна «Норд», хотя, как ранее заявлял представитель судовладельца, украинская сторона пообещала пропустить девятерых членов команды в Крым через пункт пропуска «Чонгар». В украинской Госпогранслужбе моряков обвинили в попытке нарушения госграницы, поскольку они не предоставили необходимых для ее пересечения документов, и составили административные протоколы.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, что может помочь в решении конфликта вокруг «Норда».

Украина встала на путь провокаций и будет идти по этому пути до конца, пока не получит сдачи. Достаточно большой поток грузов идет в Мариупольский порт. Там два крупнейших завода — «Азовсталь» и Металлургический комбинат имени Ильича — принадлежат Ренату Ахметову. Он сейчас в бизнесе с Петром Порошенко . Если хотя бы на несколько дней притормозить проход судов через Керченский пролив, то, я думаю, тема с провокациями на Азовском море будет закрыта навсегда», — сказал он.

Собеседник НСН отметил, что даже если бы команда вернулась в Крым, то ситуацию все равно нельзя было бы считать исчерпанной. «Это не решение конфликта: судно остается, капитан остается», — пояснил он.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа и пятью тоннами тюльки на борту 25 марта. 6 апреля Херсонский горсуд арестовал капитана судна Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. гривен залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, пока он находится в ИВС.