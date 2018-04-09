Морская атака: Путин готовит Украине новые провокации с оружием

Россия будет устраивать провокации в Азовском и Черном морях, чтобы доказать всему миру «законность» аннексии Крыма . То же самое касается и незаконного строительства Керченского моста. Украина при этом должна реагировать адекватно и уже готова дать отпор в случае атаки войск Владимира Путина с моря.

Об этом «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук , комментируя задержание в украинских территориальных водах Азовского моря шедшего под российским флагом судна «Норд» с оккупированного полуострова.

— Безусловно, на этом направлении возможны провокации. Я думаю, что заявление российской стороны о том, что они будут вводить силы Черноморского флота в Азовское море с тем, чтобы сопровождать свои суда — это как раз и есть их заявления о готовящихся провокациях. Фактически это план провокаций.

Если российские суда будут нарушать территориальные воды Украины, — а они их будут нарушать, это 100-процентная гарантия — и при этом они будут сопровождаться военными силами российского флота, теми же боевыми катерами, поскольку в Азовском море особо не развернешься, то это уже будет похоже на произвол со стороны России. То же самое можно сказать и про Черное море, где тоже остро стоит вопрос нарушения территориальных вод. Украина считает Крым оккупированной территорией, соответственно, своими территориальными водами считает те, которые были ранее (до аннексии полуострова).

В этой ситуации при нарушении российскими судами территориальных вод Украины должна быть адекватная реакция морской охраны Госпогранслужбы Украины, которая будет действовать в рамках выполнения своих обязательств. Соответственно, перед нашими пограничниками стоит задача максимально задерживать такие суда и проводить дальнейшие меры, которые предусмотрены международным законодательством при нарушении госграницы.

При этом россияне говорят о том, что они готовят не просто провокации, а вооруженные провокации. Остается догадываться, как это будет выглядеть на практике. Но я свято уверен, что Госпогранслужба Украины и другие вооруженные формирования будут выполнять свои функциональные обязанности, возложенные на них Конституцией, в полном объеме.

Кроме того, Госпогранслужба официально заявляла о том, что будет и в дальнейшем реагировать на подобные инциденты.

Насколько мы готовы защитить наши воды в случае серьезной эскалации? Я бы не стал предполагать, что будет, если несколько военных катеров Черноморского флота вступят в боевое столкновение с катерами нашей морской охраны. Почему? В реалиях это может выглядеть непредсказуемо. Поэтому я бы сейчас не прогнозировал результат столкновения нашей Госпогранслужбы с силами Черноморского флота — это трудно сделать.

Какова цель провокаций? Россияне любыми возможными способами пытаются доказать, что «Крым наш», соответственно, изменение границ территориальных вод тоже законно с точки зрения РФ. Они будут стоять на этом и требовать, чтобы Украина и другие страны это признавали. Это жесткая установка Кремля, которой они придерживаются. И в связи с этим возможны различные провокации.

Что касается Керченского моста, то Украина неоднократно на официальном уровне высказывала свои вполне обоснованные требования по экологии и всем препятствиям, которые чинятся судоходству строительством данного моста. Но мы видим, что Россия гнет свою линию, заявляя, что имеет суверенное право на строительство таких объектов.

К сожалению, в этом контексте мы видим очень слабую реакцию международного сообщества. Мы не видим реакции на законный арест российского судна украинской стороной, не видим абсолютно никакой реакции международного сообщества на строительство Керченского моста. И это странно — я думаю, что Украина будет привлекать внимание, прежде всего европейцев, к этой проблеме. И в европейских судебных исках к России, которые направлены по Крыму в международные судебные инстанции, обязательно будет фигурировать Керченский мост.

Что касается реальных случаев нарушений наших территориальных вод и госграницы, то мы должны действовать, исходя из нашей Конституции и интересов национальной безопасности, как поступает любое уважающее себя государство. И это право дается международными документами.

Мы видим, что Россия всячески отрицает, что Украина каким-то образом может воздействовать на международное сообщество. При этом риторика России меняется лишь тогда, когда действуют конкретные санкции. Крики о том, что «санкции нам по барабану», понемногу утихают.

Могут ли эти провокации быть нацелены на то, чтобы осуществлять захват территорий Украины с моря? Я не думаю, что сейчас имеет какой-то смысл проводить такие операции с помощью гражданских судов. Безусловно, всегда есть угроза высадки диверсионно-разведывательных групп — и это касается побережья как Азовского, так и Черного морей. Но я должен сказать, что этот вариант серьезно предусмотрен нашими военными ведомствами. Буквально неделю назад я встречался с главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом , и мы поднимали этот вопрос. Так вот, силами пограничников и других вооруженных формирований Украины организована система по противодействию таким сценариям. А используют ли это россияне с помощью гражданских судов, которые не во всех местах могут подойти к берегу, требуя швартовки? В этом я, честно говоря, смысла не вижу.

Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление».