Украинские депутаты едут за миром в Колумбию

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

«Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии , где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся», — рассказала она.

В 2016 году колумбийские власти и повстанцы из организации FARC подписали мирное соглашение. Документ положил конец полувековому конфликту, унесшему жизни более 300 000 человек. Договор о мирном урегулировании противостояния в Колумбии стал доказательством того, что можно разрешить даже столь затяжные конфликты.

После заключения мирного соглашение многие эксперты стали размышлять над тем, применим ли данный вариант для Украины . Принципиальное отличие конфликтов в следующем: колумбийские повстанцы не выступали за отделение или изменение территориального устройства Колумбии, они не являлись представителями какого-либо макрорегиона или этнической группы, и очаги их движения есть всей Колумбии, исключительно в сельской местности.