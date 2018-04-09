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Украинские депутаты едут за миром в Колумбию
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Украинские депутаты едут за миром в Колумбию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.
«Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся», — рассказала она.
В 2016 году колумбийские власти и повстанцы из организации FARC подписали мирное соглашение. Документ положил конец полувековому конфликту, унесшему жизни более 300 000 человек. Договор о мирном урегулировании противостояния в Колумбии стал доказательством того, что можно разрешить даже столь затяжные конфликты.
После заключения мирного соглашение многие эксперты стали размышлять над тем, применим ли данный вариант для Украины. Принципиальное отличие конфликтов в следующем: колумбийские повстанцы не выступали за отделение или изменение территориального устройства Колумбии, они не являлись представителями какого-либо макрорегиона или этнической группы, и очаги их движения есть всей Колумбии, исключительно в сельской местности.
О том, почему Киеву не подходит мир по-колумбийский описал в своей статье автор Украина.Ру Рамиль Замдыханов. Прежде всего, дело обстоит в разном взгляде США и Европу на Колумбию и Украину.
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