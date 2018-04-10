По следам сериала Narcos: Зачем украинские депутаты поехали в Колумбию

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко похвасталась поездкой в далекую Колумбию . «Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где мы будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не расходуются», — написала на своей странице в фейсбуке эта депутатка.

Это заявление Геращенко удивило даже самых лояльных к ней комментаторов. Да, колумбийский опыт, безусловно, является важным для преодоления военного конфликта на территории Украины . Спустя пятьдесят лет кровавой гражданской войны, о которой у нас знают только по прозе Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийские элиты наконец решились на мир с ослабленными постоянными боями повстанцами из подразделений левой партизанской армии Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК).

Но это стало возможным только после того, как колумбийское правительство сменило воинственную риторику, направленную на разжигание ненависти против партизан, и согласилось на компромиссы, которые прежде считались для него неприемлемыми. Лишь после этого колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Тимолеон Хименес, больше известный под полученным в советской учебке «украинским» псевдонимом Тимошенко, одевшись в рубахи белого цвета, подписали мирное соглашение в кубинской столице Гавана. А такая стратегия принципиально противоречит позиции Ирины Геращенко, которая является ярким представителем «партии войны» и призывает стране сражаться до победного конца, называя террористами и боевиками даже женщин — своих коллег по переговорному процессу в Минске (речь об омбудсменах от ДНР и ЛНР Дарье Морозовой Ольге Кобцевой ).

Сама идея заключить мир с леворадикальными партизанами-коммунистами должна вызывать у украинского вице-спикера когнитивный диссонанс и разрыв шаблонов. Хотя, впрочем, она считает, что война в Колумбии принципиально отличается от войны в Украине. «Природа колумбийского конфликта абсолютно другая — здесь бушевал гражданский внутренний конфликт, в Украине же — внешняя российская агрессия, боевики, щедро финансируемые и поддерживаемые Россией », — пишет Геращенко.

Но на самом деле, элементарные знания по истории Колумбии позволили бы ей выяснить, что в колумбийскую гражданскую войну самым активным образом вмешивались США , которые щедро финансировали ультраправых парамилитарес — этакий местный аналог «Азова» или «Айдара» — которые массово убивали поддерживающих повстанцев крестьян. Об этом рассказывает даже сверхпопулярный телесериал «Narcos», который я очень советую посмотреть Ирине.

Конечно, долгожданное перемирие было достигнуто с огромными трудностями, и его результаты находятся сейчас под большим вопросом. Так, вчера власти арестовали в колумбийской столице Боготе Хесуса Сантрича — одного из повстанских лидеров. Причем, его захватили по приказу североамериканского Управления по борьбе с наркотиками, требующего его экстрадиции в США — поскольку Колумбия по-прежнему зависима от Вашингтона никак не меньше постмайдановской Украины. Но сама суть мирного урегулирования, которая заключается в равноправном диалоге с повстанцами, принципиально противоречит всему, что делают и говорят в Киеве. А это ставит под вопрос весь смысл депутатской поездки в Боготу — если, конечно же, за ней не стоит простое человеческое желание отдохнуть на благодатных пляжах страны, которая известна дивной природой и недорогим кокаином. Тем более, что Петр Порошенко Юрий Луценко уже подали в этом смысле чиновникам свой хорошо известный мальдивско-сейшельский пример. А Украина уже обогнала Колумбию в антирейтинге самых опасных в мире стран для туристов.

Между тем, колумбийский опыт, конечно же, пригодился бы для нашей страны — если у ее жителей нет желания воевать пятьдесят лет подряд. Ведь соглашение позволяет бывшим партизанам создавать свои собственные политические структуры, участвовать в общественно-политической жизни, а главное, оставаться на свободе. Уже 20 июля их лидеры войдут в национальный парламент страны. А это реализация кошмаров украинских патриотических обывателей, которые больше всего боятся, что жители неподконтрольных территорий востока Украины вольются в украинское общество на согласованных в Минске условиях. И вечно рассказывают о том, как можно себе представить под куполом Верховной рады какого-то условного Мозгового.

Однако, история Колумбии показывает — других вариантов нет. И хорошо, если Ирина Геращенко все же принесет понимание этого из турпоездки в далекую тропическую страну.