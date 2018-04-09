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Экипаж судна «Норд» второй раз не смог пересечь украинскую границу
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Экипаж судна «Норд» второй раз не смог пересечь украинскую границу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая Анну Шевелеву.
«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждём от них видеоновостей», — сказала журналистам Шевелева.
Накануне в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна не смог пересечь украинскую границу из-за отсутствия соответствующих документов.
7 апреля экипаж судна «Норд» был отпущен на свободу.
«Крыминформ» также сообщал, что Украина гарантировала переход экипажа судна «Норд» в Крым.
RT на русском: последние новости
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