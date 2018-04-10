В ДНР опасаются новых провокаций из-за смены формата военной операции 

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается новых провокаций украинских силовиков в связи со сменой Киевом формата военной операции в Донбассе.
Как заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Зайцево украинские силовики предпринимают «попытки скрытого разминирования проходов в минно-взрывных заграждениях и производят подготовку огневых позиций». По версии Басурина, через эти проходы к линии соприкосновения выдвинутся силовики, которые будут корректировать огонь артиллерии по территории ДНР. При этом заранее установленная фото— и видеоаппаратура зафиксирует ответный огонь, который Киев может попытаться выдать за агрессию со стороны ополченцев, полагают в ДНР.
"Все эти действия говорят об одном — заявление (президента Украины Петра) Порошенко об окончании «антитеррористической операции» и подготовке к началу проведения операции объединенных сил против ДНР имеет реальное подтверждение и перестает быть просто словами", — сказал Басурин.
Ранее Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планировалось завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию. Порошенко 16 марта заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Позже Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» завершится в мае.