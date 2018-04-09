Life: Поиск внутренних врагов. Зачем Порошенко назначил в Донбассе военную операцию?

Не совсем. Речь идёт прежде всего о смене форматов — на смену антитеррористической операции (АТО) приходит военная операция, руководство которой передано от силовиков военным. Причины этого кроются в подковёрной войне в коридорах киевской власти за контроль над добровольческими батальонами, легализованными в рядах МВД

Напомним, 7 апреля 2014 года и.о. президента Александр Турчинов объявил о начале АТО на востоке страны (соответствующий подписанный им указ был опубликован 14 апреля 2014-го). Почему антитеррористической (где главную роль играли МВД и СБУ ), а не военной (где приоритет отдавался бы армейским частям)?

Во-первых, военные на тот момент были не готовы к применению оружия против своих же сограждан и достаточно умело саботировали распоряжения новой власти. Это потом, когда прошла ротация командиров и на руководство были назначены недавние младшие офицеры, доказавшие верность Киеву в АТО, все поменялось, а весной 2014-го все было иначе. «Я создал в МВД добробаты, куда смогли прийти патриоты с Майдана — сдержавшие агрессию в первые дни войны, когда армия отказывалась воевать», — прямо заявил 16 декабря 2015 года в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков

«Была сделана ставка не на тех, кто годы и десятилетия служил в кадровых частях ВСУ или Внутренних войск, а на тех, у кого было вдоволь силы духа и желания защитить Украину от террористов. На тех, кто не был связан по рукам и ногам предрассудками и должностными инструкциями», — ещё более откровенно написал в Facebook 13 июня 2015 года, в годовщину взятия батальоном (ныне полком) «Азов» Мариуполя , советник главы МВД Антон Геращенко , принимавший заметное участие весной 2014 года в формировании при МВД добровольческих батальонов из националистов и майдановцев.

Предрассудками бойцы Нацгвардии не были скованы настолько, что, как признал в том же посте 16 декабря 2015 года в Facebook Аваков, он лично платил бойцам новых частей: «Да, я в начале войны принес $210 тысяч семейных сбережений (стоит пояснить, что в 2013 году деловой журнал „Фокус“ оценил состояние Авакова в $98,9 млн и включил его 118-м номером в „Список 200 самых богатых людей Украины“ — ред.) и раздал ребятам из первого и второго резервного батальона Нацгвардии, вернувшимися тогда на несколько дней после меня из-под Карачуна и Славянска ».

Во-вторых, что не менее важно, объявление военной операции обязывало к введению в стране военного положения, что помешало бы сначала внеочередным выборам президента, назначенным на 25 мая 2014 года, а затем внеочередным выборам Верховной Рады , назначенным на 26 октября 2014 года. Легитимность же Турчинова, назначенного и.о. президента голосованием народных депутатов (чего нет в Конституции Украины), была под огромным вопросом как внутри страны, так и за её пределами.

«Была проблема, и очень существенная — Конституция не предусматривает проведение выборов в условиях военного положения, — признал 9 февраля 2018 года в интервью украинскому изданию «Вести» Андрей Сенченко , весной 2014 года временно исполнявший обязанности первого заместителя главы Администрации президента (при и.о. президента Турчинове). — В стране не существовало легитимной власти. Был вот такой парламент и и.о. президента, а правительства не было вовсе».

Зачем же сейчас потребовалось менять формат операции в Донбассе?

В ходе АТО сформировалась мощная сила, которой к 2014 году просто не существовало — Национальная гвардия. Её полки имеют на вооружении тяжелую технику вплоть до танков и артиллерии. Как с гордостью отметил 6 апреля этого года Аваков в интервью изданию «Лига.net», Нацгвардия «сегодня вооружена, оснащена и подготовлена на самом высоком уровне, вовсю идет процесс внедрения стандартов НАТО ».

При этом эти тысячи великолепно подготовленных и вооружённых бойцов Порошенко , который как президент является помимо прочего является Главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины, не подчиняются, так как относятся к системе МВД.

«Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчинённым президента», — отметил Аваков в том же программном интервью «Лига.net».

Подчиняется министр внутренних дел главе правительства, а им с 2014 года являлись коллеги Авакова по «Народному фронту» Арсений Яценюк (с 27 февраля 2014-го по 14 апреля 2016-го) и Владимир Гройсман (с 14 апреля 2016-го). «Народный фронт» входит в правящую коалицию с Блоком Петра Порошенко, но ведёт свою собственную игру на условиях паритета, обусловленного одинаковым результатом по голосованию по партийным спискам на выборах 2014 года.

Поскольку Порошенко собирает всю власть в свои руки, такой вариант ему не подходит, особенно когда Аваков может взять и в последний момент не прислать части Нацгвардии защищать государственную границу от прорыва 10 сентября 2017 года Михаила Саакашвили или Верховную Раду в октябре 2017 года от бушующего у её стен МихоМайдана (в том и другом случае экс-президент Грузии опирался на мощный силовой ресурс бывших фронтовиков из батальона «Донбасс» Семёна Семенченко ).

Смена командующих Нацгвардией перемен не принесла, поэтому решено было пойти другим путем. 4 октября 2017 года в Верховную Раду был внесён и путём долгих усилий проведён закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». После его принятия 18 января этого года народными депутатами 20 февраля закон подписал Порошенко.

По этому закону выходит, что расквартированные на востоке страны части Нацгвардии, включая тот же базирующийся под Мариуполем «Азов», который за глаза называют «преторианской гвардией Авакова», окажутся под армейским командованием, и в случае чего резко «выдернуть» их с фронта и бросить на Киев министру внутренних дел будет уже сложнее. Апробированный же на практике опыт умелого направления под артиллерийские удары пусть и прекрасно подготовленных, но имеющих двойную лояльность частей (как легализованный в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Грузинский легион», близкий к Саакашвили) у руководства ВСУ уже имеется.

Сразу же после подписания нового закона Порошенко и глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявили о том, что АТО «сдаётся в архив» и на её место приходит «операция Объединенных Сил» под эгидой ВСУ. Правда, затем президент попросил Муженко представить ему в начале апреля предложения по смене форматов операций, а в начале апреля пообещал подписать в мае указ о введении нового формата. Пока что получается, что одновременно продолжаются и АТО, и военная «операция Объединенных Сил».

Дело в том, что у Авакова перспектива потерять командование над полками Нацгвардии не вызывает восторга, поэтому он просто решил саботировать решение Порошенко, причем сделал это предельно демонстративно. 6 апреля, то есть на следующий день после заявления Порошенко о «переводе АТО в военный формат», на официальной странице МВД Украины в Facebook появилось сообщение за подписью Арсена Авакова: «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту».

Иначе говоря, и закон, и решение президента Авакову и Нацгвардии не указ. И заставить его президент не может — ни формально (министр внутренних дел подчинён не ему, а главе правительства), ни неформально (понадобится применить силу, а без введения чрезвычайного положения армию внутри страны задействовать нельзя, да и вопрос, чья в ходе противостояния двух мощных структур в итоге возьмёт). Остается лишь интриговать.