Депутат ГД предложил проверить крымских чиновников на детекторе лжи 

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предложил проверить всех крымских чиновников на наличие у них имущества на Украине и за рубежом. Сделать это чиновник предложил, в том числе, и при помощи детектора лжи. Об этом сообщило РИА «Новости».
Бальбек считает, что те парламентарии, у кого обнаружатся собственность за границей, могут быть завербованы иностранными спецслужбами.
Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе
— Руслан Бальбек.
Депутат также предположил, что у некоторых чиновников из Крыма имущество может быть записано на родных.
Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну, а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику
— Руслан Бальбек.
Ранее депутаты Госдумы предоставили декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Глава комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская отметила, что это было сделано до истечения срока. Данные о доходах будут опубликованы не позднее 15 апреля.