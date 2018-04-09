Депутат ГД предложил проверить крымских чиновников на детекторе лжи

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предложил проверить всех крымских чиновников на наличие у них имущества на Украине и за рубежом. Сделать это чиновник предложил, в том числе, и при помощи детектора лжи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бальбек считает, что те парламентарии, у кого обнаружатся собственность за границей, могут быть завербованы иностранными спецслужбами.

Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе

— Руслан Бальбек.

Депутат также предположил, что у некоторых чиновников из Крыма имущество может быть записано на родных.

Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну, а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику

— Руслан Бальбек.