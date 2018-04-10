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В сети появилось видео «лунной дороги» из Одессы в Киев
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В сети появилось видео «лунной дороги» из Одессы в Киев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видео, размещенное пользовательницей Аней Капацинкой в Facebook.
«Вчера ехали по трассе Киев-Одесса и думали что хуже не бывает. Сегодня едем ею же, обратно на Киев…И поняли что бывает», — пишет она.
На видео заметно, что часть дороги превратилась буквально в «лунный ландшафт». Ямы покрывают большую часть дороги.
Трасса Киев-Одесса являлась одной из лучших трасс на Украине, ее специально ремонтировали и расширяли к чемпионату по футболу Евро-2012.
Ранее полиция Ровно оштрафовала водителя за то, что тот въехал в яму и вызвал правоохранителей, чтобы зафиксировать ДТП. Полицейские забрали водителя права и составили на него протокол.
«Яму видно было, дорога была достаточно освещена, тогда не было дождя, это не был вечер. Надо учитывать, что автомобиль — это источник повышенной опасности. Это могла быть не яма, это мог быть ребенок, который внезапно выбежал на дорогу, собака», — пояснила логику сослуживцев пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко-Погореляк.
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