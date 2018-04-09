Лукашевич рассказал о нарушениях прав нацменьшинств на Украине

"Украина и Латвия — это главные реперные точки, которые сейчас обозначены. Латвия даже в большей степени, так как в украинском сюжете все-таки поработала Венецианская комиссия, хотя Киев и не исполняет все положения", — сказал Лукашевич.

По его словам, специализированный институт Верховного комиссара ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Латвии, где одобрили перевод всех школ нацменьшинств, в том числе и русских, на латышский язык.

Он также отметил, что данный институт был создан в 1990 годы специально для того, чтобы осуществлять мониторинг соблюдения прав национальных меньшинств на всей территории ответственности ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что посольство России в Латвии раскритиковало перевод русских школ на латышский язык.