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Лукашевич рассказал о нарушениях прав нацменьшинств на Украине
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Лукашевич рассказал о нарушениях прав нацменьшинств на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что среди стран-членов ОБСЕ наиболее сложная ситуация, связанная с ущемлением прав нацменьшинств, сложилась на Украине и в Латвии. Об этом пишет газета «Известия».
"Украина и Латвия — это главные реперные точки, которые сейчас обозначены. Латвия даже в большей степени, так как в украинском сюжете все-таки поработала Венецианская комиссия, хотя Киев и не исполняет все положения", — сказал Лукашевич.
По его словам, специализированный институт Верховного комиссара ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Латвии, где одобрили перевод всех школ нацменьшинств, в том числе и русских, на латышский язык.
Он также отметил, что данный институт был создан в 1990 годы специально для того, чтобы осуществлять мониторинг соблюдения прав национальных меньшинств на всей территории ответственности ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что посольство России в Латвии раскритиковало перевод русских школ на латышский язык.
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