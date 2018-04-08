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Пожар произошел в зоопарке Киева
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Пожар произошел в зоопарке Киева 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В воскресенье, 8 апреля, на территории Киевского зоопарка произошел пожар. Загорелась кровля одноэтажного здания. Огнем оказалось охвачено порядка 60 квадратных метров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию Госслужбы Украины по ЧС.
Сообщается, что 8 апреля в 18:01 по местному времени дежурным спасателям на пульт поступил сигнал о возгорании на территории Киевского зоопарка. Оказалось, что горит кровля одноэтажного строения.
Уточняется, что пожарным расчетам удалось локализовать пожар примерно через полчаса, после начала работ по ликвидации огня. Отмечается, что для тушения постройки в 60 квадратных метров, главное управление ГСЧС Украины в Киеве задействовано четыре единицы спасательной техники, а также 23 человека личного состава.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Всех животных из помещения, где возникло возгорание, вовремя эвакуировали.
8 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Грекова в столичном районе Северное Медведково. Прибывшие на место спасатели, потушили пламя в течение получаса, сообщили «360» в пресс‐службе ГУ МЧС по Москве.
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