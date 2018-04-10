Россия рассчитывает на оценку ЮНЕСКО ситуации с языками в Латвии и Украине

"В то время как здесь, в ЮНЕСКО, мы рассуждаем об идеях мира и ненасилия, инклюзивности и равном доступе к образованию для всех, в школах этих стран запрещают преподавание на языках других проживающих в них национальностей. При этом в Латвии ущемляются законные интересы более чем трети населения, а Киев дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран, представители которых находятся в этом зале", — сказал Кузнецов, выступая на заседании 204-й сессии исполнительного совета организации.

"Рассчитываем, что эти действия получат со стороны ЮНЕСКО объективную публичную оценку", — подчеркнул он.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.