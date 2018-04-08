Украинские власти не пустили рыбаков сейнера «Норд» на родину

После двух недель издевательств в порту Бердянска , когда рыбаки были фактически заперты на судне с пятью тоннами гниющей тюльки и лишены медицинской помощи, в пятницу украинская правоохранительная система все-таки разродилась серией решений в отношении рыбаков «Норда», задержанного 25 марта в нейтральных водах Азовского моря. Попытка добиться от керченских рыбаков признания украинского гражданства успехом не увенчалась, и тогда в ход пошли статьи уголовного и административного кодекса о якобы нарушенном порядке посещения «оккупированной территории», как называют на Украине российский Крым

Украина нарушила международную Конвенцию об открытом море и Конвенцию ООН по морскому праву

Морякам была вменена часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины (незаконное пересечение границы). Всем назначен штраф на общую сумму 1200 долларов.

Ранее Херсонский городской суд принял решение об аресте до 31 мая капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, которому инкриминировали часть 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Правда, суд предусмотрел возможность внесения залога для освобождения Горбенко — 35 240 гривен (около 78 тысяч рублей). Залог был внесен адвокатами уже через несколько часов, но процедура освобождения скорее всего затянется до начала новой недели. Дело в том, что после внесения залога необходимо получить подтверждение перечисления необходимой суммы на казначейский счет. В пятницу это не получилось, и стало ясно, что в следственном изоляторе Горбенко пробудет до понедельника.

Тем временем у отпущенных членов экипажа в субботу начались новые «приключения». Чтобы обезопасить моряков от новых провокаций с украинской стороны, российское посольство выделило команде автомобили с дипломатическими номерами. А на руках у моряков были официальные документы — временные удостоверения для выезда с Украины. Но при попытке выехать в Россию через пункт пропуска «Гоптовка» Харьковской области пограничники затребовали у моряков паспорта граждан… Украины. Естественно, таких у россиян не было. Моряков снова заблокировали в пункте пропуска, а потом отпустили в гостиницу — до решения вопроса о въезде в Крым дипломатическим путем. Как сообщила «РГ» пресс-секретарь рыболовецкого колхоза имени 1 Мая Анна Шевелева, по последней информации, Украина гарантировала керченским морякам возвращение домой через пункт пропуска «Чонгар». Теперь вопрос в том, когда это произойдет и не будут ли выдуманы Украиной новые препятствия.

Власти Крыма, в свою очередь, считают, что Украина своими действиями грубо нарушила международную Конвенцию об открытом море 1958 года и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Ведь судно «Норд» ловило тюльку в нейтральных водах.