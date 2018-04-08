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Эксперт: при достижении критической массы жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь
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Эксперт: при достижении критической массы жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь 

Газета.Ru 1 час назад
Политолог Владимир Корнилов рассказал, что именно Facebook публично объявил войну новостным фейкам и претендует на способность вычислять их в новостном потоке, передает ФАН.
"Как Facebook борется с российскими «фейками», посадили компашку русскоговорящих читателей на Украине и Прибалтике, и те им отчитываются: «Мы тут нашли фейк, давайте блокировать». А те же не понимают по-русски, но доверяют этим «борцам за свободу слова», причем с сомнительной репутацией (достаточно посмотреть на список тех, кому они это поручают).
И на основе их данных блокируют СМИ. Не знаю, на что им нажаловались в этот раз — конкретную публикацию, тему, заголовок… Часто бывает так, что поступает солидная коллекция жалоб, инициированная кем-то — как правило, на Украине любят их собирать, и при достижении критической массы этих жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь", — сказал он.
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