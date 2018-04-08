Эксперт: при достижении критической массы жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь

Политолог Владимир Корнилов рассказал, что именно Facebook публично объявил войну новостным фейкам и претендует на способность вычислять их в новостном потоке, передает ФАН.

"Как Facebook борется с российскими «фейками», посадили компашку русскоговорящих читателей на Украине и Прибалтике, и те им отчитываются: «Мы тут нашли фейк, давайте блокировать». А те же не понимают по-русски, но доверяют этим «борцам за свободу слова», причем с сомнительной репутацией (достаточно посмотреть на список тех, кому они это поручают).

И на основе их данных блокируют СМИ. Не знаю, на что им нажаловались в этот раз — конкретную публикацию, тему, заголовок… Часто бывает так, что поступает солидная коллекция жалоб, инициированная кем-то — как правило, на Украине любят их собирать, и при достижении критической массы этих жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь", — сказал он.