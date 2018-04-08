Ещё
Украинские заключенные подняли бунт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность

СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В украинском городе Николаев произошёл бунт в следственном изоляторе, часть заключённых отказалась заходить в камеры. Об этом сообщили в местной пенитенциарной службе.
По данным украинского портала «Преступности.нет», утром около 50 заключённых вышли на прогулку, а затем отказались возвращаться в камеры. У некоторых из них были замечены признаки алкогольного и наркотического опьянения.
В настоящее время администрация ведёт переговоры с заключёнными, а также «пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения».
Отмечается, что ряд подозреваемых уже на протяжении двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Из-за этого администрация изолятора рекомендовала женской части коллектива не выходить на работу.
В 2016 году сообщалось о бунте в колонии в Кировоградской области Украины.
RT на русском: последние новости
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади В Раде рассказали об изменениях в медицине Украины после реформы На Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность201
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1212
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию374
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»99
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар652
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение