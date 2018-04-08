СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе

В украинском городе Николаев произошёл бунт в следственном изоляторе , часть заключённых отказалась заходить в камеры. Об этом сообщили в местной пенитенциарной службе.

По данным украинского портала «Преступности.нет», утром около 50 заключённых вышли на прогулку, а затем отказались возвращаться в камеры. У некоторых из них были замечены признаки алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время администрация ведёт переговоры с заключёнными, а также «пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения».

Отмечается, что ряд подозреваемых уже на протяжении двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Из-за этого администрация изолятора рекомендовала женской части коллектива не выходить на работу.