Энергоблок ЗАЭС отключили из-за недостатка воды в парогенераторах

На Украине отключен от энергосети по техническим причинам шестой энергоблок Запорожской АЭС. По сообщению пресс-службы ЗАЭС, 8 апреля в 14:15 (время совпадает с московским) энергоблок был отключен автоматической защитой из-за снижения подачи питательной воды в парогенераторы. К работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала замечаний нет, передает ТАСС

В конце марта украинская Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила о резком росте в стране числа нарушений в работе АЭС. В 2017 году произошло 17 нарушений в работе украинских атомных электростанций — это максимум за последние семь лет. Однако, добавили в украинском Госатомрегулировании, нарушений, которые привели бы к облучению персонала, выбросу или сбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентных значений, зафиксировано не было.

Всего на Украине работают четыре атомных электростанции — Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая — суммарной мощностью 13835 МВт. На ЗАЭС в настоящее время находятся в работе три энергоблока суммарной генерируемой мощностью 2910 мегаватт.