На Закарпатье усилили охрану венгерских консульств из-за выборов в Венгрии 

В Закарпатской области Украины усилили охрану генеральных консульств Венгрии в связи с выборами в венгерский парламент. Об этом сообщает УНН.
Как заявила представитель одной из воинских частей Национальной гвардии Украины Алина Новикова, 8 апреля «участки уже закрываются».
«В течение недели был усиленный вариант несения службы охраны венгерского консульства в Ужгороде, а также усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции у самого консульства», — сказала она.
Новикова добавила, что «инцидентов не зафиксировано».
В пресс-службе местного управления Нацполиции заявили, что в районе венгерского консульства усилили патрулирование полиции.
В марте глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия приблизилась к красной линии в отношениях с Украиной.