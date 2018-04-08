Ещё
На Закарпатье усилили охрану венгерских консульств из-за выборов в Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Закарпатье усилили охрану венгерских консульств из-за выборов в Венгрии 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В Закарпатской области Украины усилили охрану генеральных консульств Венгрии в связи с выборами в венгерский парламент. Об этом сообщает УНН.
Как заявила представитель одной из воинских частей Национальной гвардии Украины Алина Новикова, 8 апреля «участки уже закрываются».
«В течение недели был усиленный вариант несения службы охраны венгерского консульства в Ужгороде, а также усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции у самого консульства», — сказала она.
Новикова добавила, что «инцидентов не зафиксировано».
В пресс-службе местного управления Нацполиции заявили, что в районе венгерского консульства усилили патрулирование полиции.
В марте глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия приблизилась к красной линии в отношениях с Украиной.
RT на русском: последние новости
В Раде рассказали об изменениях в медицине Украины после реформы В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об окончании тяжёлых испытаний для Украины На Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина598
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию143
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар610
Скончалась Анжелика Волчкова2
Экипаж «Норда» не пустят в Крым155
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение